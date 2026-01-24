Liverpool sombre à Bournemouth
Bournemouth 3-2 Liverpool
Buts : Evanilson (26 e ), Á. Jiménez (33 e ) & Adli (90 e +5) pour les Cherries // Van Dijk (45 e +1) & Szoboszlai (80 e ) pour les Reds
En scorant sur coup franc (80 e ), comme trois jours plus tôt au Vélodrome, Dominik Szoboszlai pensait avoir offert un point à Liverpool, en galère ce samedi sur la pelouse de Bournemouth. Menés deux buts à rien – avec un Virgil van Dijk à côté de ses pompes – puis revenus à hauteur des Cherries , les Reds ont finalement craqué dans les dernières secondes (3-2) , se liquéfiant sur une touche pour laisser Amine Adli, dans la cohue, faire exploser le Vitality Stadium (90e+5).…
