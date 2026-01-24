 Aller au contenu principal
Liverpool sombre à Bournemouth
24/01/2026

Bournemouth 3-2 Liverpool

Buts : Evanilson (26 e ), Á. Jiménez (33 e ) & Adli (90 e +5) pour les Cherries // Van Dijk (45 e +1) & Szoboszlai (80 e ) pour les Reds

En scorant sur coup franc (80 e ), comme trois jours plus tôt au Vélodrome, Dominik Szoboszlai pensait avoir offert un point à Liverpool, en galère ce samedi sur la pelouse de Bournemouth. Menés deux buts à rien – avec un Virgil van Dijk à côté de ses pompes – puis revenus à hauteur des Cherries , les Reds ont finalement craqué dans les dernières secondes (3-2) , se liquéfiant sur une touche pour laisser Amine Adli, dans la cohue, faire exploser le Vitality Stadium (90e+5).…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Lorient joue encore un mauvais tour à Rennes
    Lorient joue encore un mauvais tour à Rennes
    information fournie par So Foot 24.01.2026 18:52 

    Rennes 0-2 Lorient Buts : Makengo (3 e ) et Pagis (77 e ) pour les Merlus C’est ce qu’on appelle une nouvelle bête noire : pour la sixième fois d’affilée, Lorient a battu son voisin, le Stade rennais dans le derby breton (0-2). Six point ramassés entre le Moustoir ... Lire la suite

  • Manchester City rebondit face à Wolverhampton
    Manchester City rebondit face à Wolverhampton
    information fournie par So Foot 24.01.2026 18:13 

    Manchester City 2-0 Wolverhampton Buts : Marmoush (6ᵉ) et Semenyo (45ᵉ+2) Enfin un peu d’air. En quête d’un rachat après deux défaites consécutives (TCC), Manchester City s’est rassuré en dominant la lanterne rouge de la Premier League, Wolverhampton. Très rapidement, ... Lire la suite

  • Le Côme de Caqueret explose le Torino
    Le Côme de Caqueret explose le Torino
    information fournie par So Foot 24.01.2026 18:12 

    Côme 6-0 Torino Buts : Douvíkas (8 e & 66 e ), Baturina (16 e ), L. Da Cunha (59 e , SP), Kühn (70 e ) & Caqueret (76 e ) Un beau samedi pour les hipsters : à domicile, le Côme de Cesc Fàbregas n’a fait qu’une bouchée du Torino (6-0), grâce notamment à

  • Les œuvres nautiques de l'artiste français Daniel Buren dans la baie de Rio
    Les œuvres nautiques de l'artiste français Daniel Buren dans la baie de Rio
    information fournie par AFP Video 24.01.2026 18:01 

    La baie de Guanabara, à Rio de Janeiro, devient la scène de la performance "Voile/Toile – Toile/Voile" de l'artiste français Daniel Buren, tandis que des dériveurs Optimist arborant ses voiles emblématiques glissent sur l'eau.

