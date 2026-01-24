Le Côme de Caqueret explose le Torino

Côme 6-0 Torino

Buts : Douvíkas (8 e & 66 e ), Baturina (16 e ), L. Da Cunha (59 e , SP), Kühn (70 e ) & Caqueret (76 e )

Un beau samedi pour les hipsters : à domicile, le Côme de Cesc Fàbregas n’a fait qu’une bouchée du Torino (6-0), grâce notamment à ses Français Maxence Caqueret et Lucas Da Cunha, tous les deux auteurs d’un but et une passe dé.…

JB pour SOFOOT.com