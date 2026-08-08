Liverpool se renforce en défense

Voyage Voyage. Après son séjour spirituel en Israël en 2025, où il avait choisi de se rendre pour des raisons religieuses, le fervent chrétien Ronald Araujo va découvrir un autre pays où une religion d’État est établie : l’Angleterre. Sous contrat jusqu’en 2031 avec le FC Barcelone, l’Uruguayen posera ses valises chez les anglicans puisqu’il devrait rejoindre Liverpool en prêt pour la saison à venir.

Le remplaçant de Konaté

D’après les informations de Marca , les deux parties se sont mises d’accord ces derniers jours. Les Reds prendront en charge l’intégralité du salaire de son nouveau CDD. Le club de la Mersey disposera aussi d’une option d’achat non obligatoire à activer si Ronald Araujo ne se transforme pas en Donald Araujo. Le défenseur central renforce donc l’effectif d’Andoni Iraola à un poste en sous-nombre depuis le départ d’Ibrahima Konaté au Real Madrid. Van Dijk-Araujo, une charnière aussi lente que le métro parisien.…

MBC pour SOFOOT.com