McCourt sort le chéquier pour l'OM

La moulaga. Pour combler les pertes financières de l’Olympique de Marseille, notamment causé par la non-participation en Ligue des champions cette saison, Frank McCourt a injecté 120 millions d’euros dans le club en 2026. Le propriétaire du club phocéen a confirmé cet investissement à L’Équipe.

214,5 millions d’euros en deux ans

Cet argent a été versé en deux parties. Au mois de février, McCourt a sorti un chèque de 50 millions d’euros avant d’ajouter 70 millions en juillet dernier . L’année dernière, le propriétaire avait déjà lâché la kichta avec 94,5 millions d’euros investis. Si l’on calcule ces deux sommes tel un enfant de CE2 devant son cahier de vacances, l’Américain a donc injecté 214,5 millions d’euros sur les deux dernières années. …

MBC pour SOFOOT.com