Messi a été menacé par des attentats à la bombe au Mondial

Messi a été menacé par des attentats à la bombe au Mondial

Bienvenue chez les fous. Lionel Messi a reçu plusieurs menaces de mort pendant la Coupe du monde. D’après le média espagnol informacion.es, qui a consulté les rapports de l’IPCC (Centre international de coopération policière) dirigé par le FBI, la Pulga a même été visé par des tentatives d’attentats.

Des bombes artisanales et un AR-15

Lorsque l’Argentine affrontait la Jordanie à Dallas, un homme a appelé l’aéroport de Dallas, indiquant que lui et deux de ses acolytes se rendaient dans le stade texan armés de bombes artisanales et d’un AR-15 (un fusil semi-automatique). Le rapport des autorités affirme que l’auteur de cette menace souhaitait attaquer des policiers et les joueurs des deux équipes, tout en mentionnant particulièrement Lionel Messi. …

MBC pour SOFOOT.com