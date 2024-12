Liverpool prépare une série sur ses années 60 et son coach légendaire Bill Shankly

Shankly ‘Til I Die.

Liverpool FC, actuel leader de la Premier League, s’offre une série télé grâce à A24. Derrière le projet ? Jack Thorne, dramaturge et scénariste star ( Harry Potter et l’enfant maudit , His Dark Materials ), et le studio Box to Box , déjà responsable du phénomène « Formula 1 : Drive to Survive » .…

MJ pour SOFOOT.com