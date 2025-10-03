Liverpool perd son gardien pour plusieurs semaines
Mamardashvili tient sa chance.
Sorti sur blessure lors de la défaite de Liverpool à Galatasaray, le gardien Alisson sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines selon le Daily Mail . Après Giovanni Leoni, les Reds perdent un nouvel élément, alors que plusieurs chocs se profilent.…
CDB pour SOFOOT.com
