Liverpool perd son gardien pour plusieurs semaines
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 11:05

Mamardashvili tient sa chance.

Sorti sur blessure lors de la défaite de Liverpool à Galatasaray, le gardien Alisson sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines selon le Daily Mail . Après Giovanni Leoni, les Reds perdent un nouvel élément, alors que plusieurs chocs se profilent.…

CDB pour SOFOOT.com

