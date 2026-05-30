Liverpool intéressé par Pierre Sage ?

Pas maintenant, pas aujourd’hui, pas après tout ce que tu as fait. Liverpool vient de se séparer d’Arne Slot. Pour le remplacer à la tête des Reds , les candidats seraient au nombre de trois : Andoni Iraola à la recherche d’un club suite à son départ de Bournemouth, Sebastian Hoeness de Stuttgart et enfin Pierre Sage du Racing club de Lens.

L’option Sage

D’après les informations de The Athletic , le nom de l’entraîneur vainqueur de la Coupe de France avec les Sang et Or serait bien inscrit dans la start-list des dirigeants de Liverpool. À l’heure actuelle, Andoni Iraola garderait la pole position pour briguer le poste lâché par Arne Slot , mais le technicien français resterait une option aux yeux du club de la Mersey. …

MBC pour SOFOOT.com