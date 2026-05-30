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« Notre Bergougnoux, il se prenait pour Maradona »
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 14:56

« Notre Bergougnoux, il se prenait pour Maradona »

« Notre Bergougnoux, il se prenait pour Maradona »

La disparition de Bryan Bergougnoux à seulement 43 ans bouleverse le monde du foot. Trois anciens coéquipiers racontent leurs souvenirs et leur forte émotion.

Cyriaque Louvion : « Si tout le monde avait essayé de se mettre à son niveau de générosité… »

Ancien coéquipier de Bergougnoux à Tours, qu’il a retrouvé ensuite à Thonon comme entraîneur.

« Je lui ai parlé jeudi dernier. Il était très bien. Il avait perdu du poids, il s’était remis un peu en forme. Il était venu nous voir à l’entraînement la semaine dernière. Il y a de la tristesse car il laisse une grande famille derrière lui. Et il y a aussi des remords : c’est quelqu’un de généreux, qui offrait beaucoup par son temps, même ses biens personnels. Au final, vu qu’il est plus grand que nous, peut-être que, inconsciemment, on a pris beaucoup de lui, mais on aurait dû peut-être faire plus. Il y a beaucoup d’hommages, et même s’il y a des gens bienveillants autour de lui, peut-être que ça doit aussi nous servir de leçon à tous. Ce sont des rappels. Peut-être que, nous, si on avait été tous à sa hauteur, au niveau générosité, au niveau temps, peut-être que ce serait différent. Si tout le monde avait essayé de se mettre à son niveau sur la générosité, la bienveillance……

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

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