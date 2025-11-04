Liverpool fait plier le Real Madrid

Liverpool a dominé de la tête et des épaules le Real Madrid, dans un match intense. Et si les Reds ont fini par l'emporter 1-0, ils auraient pu prendre plus largement les devants sans un immense Thibaut Courtois dans les cages madrilènes.

Liverpool 1-0 Real Madrid

But : Mac Allister (61 e ) pour les Reds

L’automne à six défaites de Liverpool, le retour à la maison de « Traître » Alexander-Arnold, les petites colères de Vinícius Júnior, les retrouvailles de Xabi Alonso et son ancien chouchou Florian Wirtz : toutes ces histoires ne resteront que des didascalies dans la pièce qui s’est jouée ce mardi à Anfield entre Liverpool et le Real Madrid. En effet, les Reds ont affiché une solidité qu’on n’avait plus vue depuis un petit moment dans ce coin de l’Angleterre pour terrasser le Real Madrid, à l’envie et à la pugnacité.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com