Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota
27/12/2025

Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota

Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota

You’ll Never Walk Alone , Diogo .

Pour la première fois depuis le décès de Diogo Jota , victime d’un tragique accident de la route avec son frère le 3 juillet dernier, Liverpool et Wolverhampton se retrouvaient en Premier League ce samedi . Les deux anciens clubs de l’international portugais ont tenu à rendre hommage à celui qui avait réussi à se faire une belle place dans le cœur des deux kops.…



