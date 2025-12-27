Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota
You’ll Never Walk Alone , Diogo .
Pour la première fois depuis le décès de Diogo Jota , victime d’un tragique accident de la route avec son frère le 3 juillet dernier, Liverpool et Wolverhampton se retrouvaient en Premier League ce samedi . Les deux anciens clubs de l’international portugais ont tenu à rendre hommage à celui qui avait réussi à se faire une belle place dans le cœur des deux kops.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer