information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 17:16

Liverpool et Everton s'unissent pour dénoncer le racisme subi par Abdoulaye Doucouré

Le derby du Merseyside entre Everton et Liverpool a accouché d’un scénario dantesque, avec une égalisation des Toffees dans les derniers instants et une bagarre impliquant Abdoulaye Doucouré et Curtis Jones, tous les deux expulsés à l’instar du coach liverpuldien Arne Slot.

L’ancien Rennais se serait aussi bien passé de la suite de la soirée. Sous la publication de plusieurs photos de cette rencontre électrique sur son compte Instagram, le milieu de terrain a vu l’espace commentaires inondé de messages racistes, allant de gifs de gorilles à l’utilisation du n-word. …

BGC pour SOFOOT.com