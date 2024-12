Liverpool et Arsenal à l’arrêt, Newcastle roule sur Leicester

Sale temps pour les gros poissons.

Respectivement opposés à Fulham et Everton, Liverpool et Arsenal n’ont su faire la loi dans leur antre, chacun se contentant du nul. Les Reds s’en contenteront après plus de 70 minutes à dix, la faute à une grossière erreur d’Andy Robertson en position de dernier défenseur (2-2) . Avant cela, Andreas Pereira avait trouvé la faille sur un centre d’Antonee Robinson. Cody Gakpo a égalisé sur une offrande téléguidée de Mohamed Salah, Rodrigo Muniz pensé donner la victoire aux siens et Diogo Jota finalement arraché un point qui pourrait s’avérer précieux dans la course au titre. Dans la capitale, les Gunners ont connu bien moins de péripéties, butant inlassablement sur des Toffees qui n’auront tenté que deux pauvres frappes, non cadrées. Résultat : un score nul et vierge (0-0), malgré une large domination et une occasion manquée de repasser provisoirement devant Chelsea. …

TB pour SOFOOT.com