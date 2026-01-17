Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior en Premier League

Osez, osez Rosenior ? Après la surprise du derby mancunien de l’aprem, dix équipes de Premier League ont ferraillé pour essayer soit de reprendre des points sur Manchester City, sur Manchester United, ou sur la fin du classement. Ce fut fermé (onze buts en cinq matchs), et à ce petit jeu-là, Liverpool, vainqueur tranquille du relégable Burnley (1-1) , ne se rassure pas. Après l’égalisation de Marcus Edwards (qui n’a rien à voir avec Matias, de So Foot ), les Reds enchaînent un quatrième nul d’affilée en Championnat . Ils donnent, s’il en faut, de l’espoir à Marseille pour la Ligue des champions. Burnley, lui, n’a plus gagné depuis treize matchs, et reste relégable.

Rosenior sans briller

Chelsea, pour la première de Liam Rosenior en Premier League, a fait le boulot contre Brentford (2-0) . L’entraîneur anglais a pu constater qu’il avait un chouette gardien, tant Robert Sánchez a multiplié les parades, et un Cole Palmer peu inspiré. L’Anglais a sauvé son match en réussissant son penalty (76 e ). Juste à côté, Tottenham s’est fait doucher dans le temps additionnel par le relégable West Ham, qui gagne son premier derby londonien de la saison (1-2) . Thomas Frank galère encore, l’année où son rival trône en tête.…

UL pour SOFOOT.com