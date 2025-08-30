 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Liverpool-Arsenal : place aux (très) jeunes !
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 20:14

Liverpool-Arsenal : place aux (très) jeunes !

Liverpool-Arsenal : place aux (très) jeunes !

Alors que Liverpool et Arsenal croisent le fer ce dimanche (17h30), ce sont deux très jeunes joueurs qui crèvent l'écran depuis le début de saison chez les deux cadors de Premier League : Rio Ngumoha (16 ans) côté Reds et Max Dowman (15 ans) côté Gunners. L'amour n'a pas d'âge, le foot non plus.

Vous faisiez quoi à 15 ou 16 ans ? Max Dowman (Arsenal) et Rio Ngumoha (Liverpool), eux, ont décider d’illuminer la précédente journée de Premier League avant même d’avoir terminé leur puberté. Rappel des faits : Ngumoha est entré en jeu contre Newcastle et a offert à Liverpool la victoire dans les toutes dernières secondes du temps additionnel à St. James’ Park. Un but qui l’a aussitôt propulsé dans le livre des records, puisqu’il est devenu le plus jeune buteur des Reds en Premier League quelques jours seulement après être devenu, à 16 ans et 361 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à être titularisé sous le maillot de Liverpool. Dowman, de son côté, n’a pas scoré mais a fait également forte impression. À 15 ans et 235 jours, le « Baby Gunner » est entré en jeu à l’Emirates contre Leeds lors de la large victoire des Gunners (5-0), devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League. Intenable, il a failli marquer à deux reprises, avant d’obtenir un penalty dans les arrêts de jeu transformé par Gyökeres. Voilà pour les présentations.

Par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com

Sport
