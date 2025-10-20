 Aller au contenu principal
Liverpool, à la faveur de l'automne
information fournie par So Foot 20/10/2025 à 01:49

Battu pour la troisième fois d'affilée en Premier League, Liverpool fait du surplace. Dominé par Manchester United à Anfield ce dimanche (1-2) à cause d'un criant manque de réussite, le champion d'Angleterre est méconnaissable, à l'image de Mohamed Salah. Est-ce l'heure de s'inquiéter pour les Reds ?

Avant le « derby »perdu face à Manchester United ce dimanche faisant suite aux revers face à Crystal Palace, Galatasaray et Chelsea, il fallait remonter à novembre 2014 et l’ère Brendan Rodgers pour voir Liverpool aligner quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Aujourd’hui, l’équipe est pourtant bien mieux armée, et surtout championne en titre. Si rien n’est dramatique sur le papier – les Reds ne sont qu’à quatre points du leader Arsenal –, est-il temps de douter de cette formation d’Arne Slot, qui piétine depuis quelques semaines ?

Auteur du mercato estival le plus coûteux de son histoire – près d’un demi-milliard d’euros dépensé – après plusieurs années de retenue, le Liverpool FC a changé une bonne partie de son onze, pourtant sacré en mai dernier. Avec les départs de joueurs emblématiques comme Trent Alexander-Arnold ou Luis Díaz et la mise au ban(c) d’Andrew Robertson, une partie de l’héritage laissé par Jürgen Klopp a été chamboulée et les nombreuses recrues telles qu’Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike ou Milos Kerkez doivent encore trouver leurs marques. Comme un trompe-l’œil, le début de saison avait pourtant été assez convaincant, même si plusieurs victoires aient été arrachées dans le money time (Newcastle, Arsenal, Burnley, Atlético, Southampton).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

