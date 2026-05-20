 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lituanie: Incursion d'un drone dans l'espace aérien de la Lituanie, l'Otan intervient
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:04

L'espace aérien de la Lituanie a ‌été violé par un drone, a annoncé mercredi le ministre de la Défense du pays, ​s'exprimant peu après que l'armée avait lancé une alerte "danger aérien" et enjoint la population de la capitale Vilnius, dont l'aéroport a été temporairement fermé, de se mettre à l'abri.

Robert Kaunas a ​précisé que le drone volait en direction de Lentvaris, petite ville à l'Ouest de Vilnius, avant de changer de direction ​et d'être pris en chasse par des avions ⁠de l'Otan.

"Mettez-vous immédiatement à l'abri dans un endroit sûr, prenez soin de vos proches ‌et attendez de nouvelles recommandations", avait déclaré l'armée lituanienne dans un message adressé aux habitants de la capitale.

Une alerte a également été entendue au ​sein du bâtiment du Parlement ‌à Vilnius.

"En raison du risque d'attaque aérienne, nous demandons à toutes les ⁠personnes présentes dans le bâtiment de se rendre à l'abri le plus proche", selon une annonce diffusée par l'interphone du Parlement.

Le centre national de gestion des crises de Lituanie avait ⁠auparavant dit avoir lancé ‌une alerte en réaction à la présence d'un drone, volant en direction ⁠de la Lituanie, dans le ciel de la Biélorussie voisine, alliée de la Russie dans ‌la guerre contre l'Ukraine.

Mardi, un chasseur de l'Otan a abattu un drone ukrainien ⁠présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que la Lettonie voisine a émis ⁠une alerte après l'entrée ‌d'un drone dans son espace aérien.

De son côté, l'ambassadeur de la Russie auprès des Nations ​unies avait déclaré mardi que Moscou disposait d'informations ‌selon lesquelles l'Ukraine prévoyait de lancer des drones militaires depuis la Lettonie et d'autres États baltes.

S'exprimant lors d'une réunion ​du Conseil de sécurité de l'Onu sur la sécurité en Ukraine, Vasily Nebenzya, a ainsi dit que l'Ukraine avait déployé des forces de drones ukrainiens en Lettonie et que ⁠les services de renseignement russes étaient en mesure de déterminer les sites de lancement de ces appareils.

L'ambassadeur a ajouté que l'appartenance de la Lettonie à l'Otan ne la mettait pas à l'abri de représailles.

La représentante de la Lettonie au Conseil de sécurité, Sanita Pavluta-Deslandes, a immédiatement rejeté ces propos, les qualifiant de "pure fiction".

(Andrius Sytas et Andrea Shalal, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
OTAN
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank