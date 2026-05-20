Lituanie: Incursion d'un drone dans l'espace aérien de la Lituanie, l'Otan intervient

L'espace aérien de la Lituanie a ‌été violé par un drone, a annoncé mercredi le ministre de la Défense du pays, ​s'exprimant peu après que l'armée avait lancé une alerte "danger aérien" et enjoint la population de la capitale Vilnius, dont l'aéroport a été temporairement fermé, de se mettre à l'abri.

Robert Kaunas a ​précisé que le drone volait en direction de Lentvaris, petite ville à l'Ouest de Vilnius, avant de changer de direction ​et d'être pris en chasse par des avions ⁠de l'Otan.

"Mettez-vous immédiatement à l'abri dans un endroit sûr, prenez soin de vos proches ‌et attendez de nouvelles recommandations", avait déclaré l'armée lituanienne dans un message adressé aux habitants de la capitale.

Une alerte a également été entendue au ​sein du bâtiment du Parlement ‌à Vilnius.

"En raison du risque d'attaque aérienne, nous demandons à toutes les ⁠personnes présentes dans le bâtiment de se rendre à l'abri le plus proche", selon une annonce diffusée par l'interphone du Parlement.

Le centre national de gestion des crises de Lituanie avait ⁠auparavant dit avoir lancé ‌une alerte en réaction à la présence d'un drone, volant en direction ⁠de la Lituanie, dans le ciel de la Biélorussie voisine, alliée de la Russie dans ‌la guerre contre l'Ukraine.

Mardi, un chasseur de l'Otan a abattu un drone ukrainien ⁠présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que la Lettonie voisine a émis ⁠une alerte après l'entrée ‌d'un drone dans son espace aérien.

De son côté, l'ambassadeur de la Russie auprès des Nations ​unies avait déclaré mardi que Moscou disposait d'informations ‌selon lesquelles l'Ukraine prévoyait de lancer des drones militaires depuis la Lettonie et d'autres États baltes.

S'exprimant lors d'une réunion ​du Conseil de sécurité de l'Onu sur la sécurité en Ukraine, Vasily Nebenzya, a ainsi dit que l'Ukraine avait déployé des forces de drones ukrainiens en Lettonie et que ⁠les services de renseignement russes étaient en mesure de déterminer les sites de lancement de ces appareils.

L'ambassadeur a ajouté que l'appartenance de la Lettonie à l'Otan ne la mettait pas à l'abri de représailles.

La représentante de la Lettonie au Conseil de sécurité, Sanita Pavluta-Deslandes, a immédiatement rejeté ces propos, les qualifiant de "pure fiction".

(Andrius Sytas et Andrea Shalal, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par Blandine Hénault)