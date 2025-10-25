Lituanie-Fermeture de l'aéroport de Vilnius en raison de ballons dans l'espace aérien

(Actualisé avec détails, contexte)

L'aéroport lituanien de Vilnius a été fermé samedi en raison de l'entrée dans son espace aérien de ballons météorologiques en provenance de la Biélorussie voisine, a indiqué le centre national de gestion des crises du pays balte.

Le trafic à l'aéroport a été suspendu jusqu'à 2 heures du matin (23h00 GMT), a indiqué le NCMC.

Il s'agit de la quatrième perturbation de ce type ce mois-ci.

Le trafic aérien a été perturbé a plusieurs reprises dans différents pays européens ces dernières semaines en raison de la présence de drones et d'autres incursions aériennes, notamment à Copenhague, Munich et dans les pays baltes.

Selon la Lituanie, les ballons seraient envoyés par des contrebandiers transportant des cigarettes, mais elle accuse également le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, de ne pas mettre fin à cette pratique.

(Rédigé par Andrius Sytas, version française Kate Entringer)