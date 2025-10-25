 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lituanie-Fermeture de l'aéroport de Vilnius en raison de ballons dans l'espace aérien
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 21:36

(Actualisé avec détails, contexte)

L'aéroport lituanien de Vilnius a été fermé samedi en raison de l'entrée dans son espace aérien de ballons météorologiques en provenance de la Biélorussie voisine, a indiqué le centre national de gestion des crises du pays balte.

Le trafic à l'aéroport a été suspendu jusqu'à 2 heures du matin (23h00 GMT), a indiqué le NCMC.

Il s'agit de la quatrième perturbation de ce type ce mois-ci.

Le trafic aérien a été perturbé a plusieurs reprises dans différents pays européens ces dernières semaines en raison de la présence de drones et d'autres incursions aériennes, notamment à Copenhague, Munich et dans les pays baltes.

Selon la Lituanie, les ballons seraient envoyés par des contrebandiers transportant des cigarettes, mais elle accuse également le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, de ne pas mettre fin à cette pratique.

(Rédigé par Andrius Sytas, version française Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank