Litige PSG-Mbappé : l’avocat du joueur prend la parole

Et ça continue, encore et encore.

Deux jours après que la commission supérieure d’appel de la FFF a jugé la demande de Kylian Mbappé – qui réclame 55 millions d’euros de salaires et primes au PSG – irrecevable, l’avocate du buteur madrilène a pris la parole ce jeudi. Contrairement au club de la capitale, Delphine Verheyden réfute tout « accord » passé entre son client et le PSG en août 2023 sur ce sujet. « En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d’un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues . » De son côté, le PSG assure que le capitaine de l’équipe de France se serait engagé à renoncer à 55 millions de primes diverses s’il venait à partir libre en fin de saison et donc sans indemnité de transfert pour Paris. Après avoir assuré qu’il n’y aurait pas d’accord à l’amiable, l’avocate de« Kyk’s » a ajouté : « Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d’euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d’éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d’euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d’euros ». Ça pue les prud’hommes.…

TM pour SOFOOT.com