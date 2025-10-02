Liste de Deschamps : Mateta entre dans la danse, Thauvin reste en attente

À 84 jours de Noël, Didier Deschamps s’est pointé au siège de la FFF pour balancer sa liste de vœux… enfin celle des joueurs qu’il veut dans son groupe pour affronter l’Azerbaïdjan (le vendredi 10 octobre au Parc des Princes) et l’Islande (le lundi 13 octobre au Laugardalsvöllur de Reykjavik). Les matchs 3 et 4 sur les 6 qui décideront de la présence ou non des Bleus au Mondial 2026.

Et si les Bleus ont commencé ces éliminatoires de la meilleure des manières (victoires contre l’Ukraine et l’Islande en septembre), le prochain rassemblement comporte son lot d’incertitudes. Et pour cause, les forfaits, notamment offensifs, sont pléthoriques : Dembélé, Doué, Thuram, Kolo Muani et Cherki sont out. Alors pour accompagner le capitaine Mbappé en attaque, il a fallu se creuser la tête. Florian Thauvin et Jean-Philippe Mateta étaient pressentis, seul le bomber de Crystal Palace valide leur ticket. Christopher Nkunku repasse une tête et complètera la ligne offensive où figurent également Michael Olise, Maghnès Akliouche, Bradley Barcola, Kingsley Coman et Hugo Ekitike.…

MR pour SOFOOT.com