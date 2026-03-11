Liquidation d'une start-up qui projetait une raffinerie de Lithium en Alsace

( AFP / LOIC VENANCE )

La start-up strasbourgeoise Viridian Lithium, qui projetait de construire une raffinerie de lithium dans le nord de l'Alsace, a été mise en liquidation judiciaire, a-t-on indiqué mercredi au tribunal de la ville.

La décision a été prise lundi par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et doit être publiée officiellement dans les jours à venir.

Interrogé par les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA) parues mercredi, un responsable de la société créée en 2021 a expliqué qu'il n'avait pas été possible de réunir les financements pour donner jour à ce projet de raffinerie à Lauterbourg (Bas-Rhin), dans un contexte "très dégradé pour le marché européen".

Depuis 2021, "le contexte a énormément changé et le marché du véhicule électrique a fortement ralenti", a déclaré au quotidien régional Loïc Branchereau, délégué du personnel de l'entreprise de 13 salariés, qui s'occupait notamment de la partie marketing et communication.

"Le projet porté par Viridian Lithium, comme d'autres projets européens", n'aurait jamais pu "être aussi compétitif que les projets chinois", a ajouté M. Branchereau.

La construction de l'usine devait représenter un investissement de 295 millions d'euros. La production prévue devait permettre, à terme, de fabriquer des batteries pour 500.000 à un million de véhicules électriques par an, avec près de 250 emplois à la clé.

Un terrain de 14 hectares avait été réservé depuis 2024 et des travaux de terrassement avaient été effectués l'été dernier pour accueillir la future usine de raffinage, dont la mise en service se dessinait à l'horizon 2028, a rappelé le journal.