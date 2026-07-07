Lionel Messi s’offre deux nouveaux records

Il les collectionne vraiment. Après le record d’apparitions en Coupe du monde, avec 30 matchs disputés, Lionel Messi a encore ajouté deux lignes à sa notice Wikipédia. Dans la remontada de l’Argentine face à l’Égypte (3-2), l e GOAT a délivré sa première passe décisive de cette Coupe du monde pour Cristian Romero, et sa neuvième dans l’histoire du Mondial. Il rejoint ainsi l’Allemand Fritz Walter, généreux avec la RFA des années 50, tout en haut du classement des meilleurs passeurs de la compétition. Et en attendant l’arrivée de Michael Olise (5 passes en 5 matchs).

Buteur dans 8 matchs consécutifs

Comme si ça ne suffisait pas, Messi devient aussi le premier joueur à avoir marqué dans 8 matchs consécutifs de Coupe du monde. 39 ans, les amis. 39 ans. L’Argentine aura l’occasion de continuer sa route contre la Colombie ou la Suisse. Messi, lui, aura surtout l’occasion de continuer à faire ce qu’il fait depuis vingt ans : rendre les records ridicules.…

MJ pour SOFOOT.com