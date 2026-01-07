 Aller au contenu principal
Lionel Messi reconnaît être « vraiment bizarre »
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 14:10

Lionel Messi reconnaît être « vraiment bizarre »

Lionel Messi reconnaît être « vraiment bizarre »

Messi sur le divan.

À l’occasion d’une interview accordée au média numérique argentin Luzu TV, Lionel Messi a fait quelques confidences . À 38 ans, l’international argentin joue sans doute ses dernières saisons sur les terrains. Interrogé sur sa reconversion, Messi a confié qu’il ne se voyait pas devenir entraîneur, mais plutôt propriétaire de club : « J’aimerais avoir mon propre club, partir de zéro et le faire grandir. Pouvoir donner aux jeunes l’opportunité de progresser et de faire quelque chose de grand. Si je devais choisir, c’est ce qui me plairait le plus ».

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
