L'OM termine sa préparation par une victoire

Olympique de Marseille 3-1 Athletic Club

Buts : A. Gomes (10 e ), Paixão (40 e ) et Mmadi (86 e ) pour l’OM // Sancet (34 e ) pour l’Athletic

L’OM joue le titre ! Seulement battu par Nice, l’Olympique de Marseille a enregistré un quatrième succès dans sa préparation face à l’Athletic Club (3-1) . Devant leur public, les Phocéens ont rapidement pris les devants grâce à Angel Gomes (1-0, 10 e ) . Dans une rencontre particulièrement engagée, Oihan Sancet profite d’une frappe repoussée comme il peut par Jeffrey de Lange pour égaliser (1-1, 34 e ) . Mais pas de quoi faire trembler la bande de Bruno Génésio, remise dans le sens de la marche par une frappe dont Igor Paixão a le secret (2-1, 40 e ) .…

TB pour SOFOOT.com