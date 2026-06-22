Lionel Messi est-il vraiment le footballeur de la gauche ?

Lionel Messi incarnerait, sans doute à son corps défendant, la gauche dans le petit monde du football. Une étude très sérieuse semble le confirmer. Le football est bien politique, y compris lorsque le principal intéressé ne demande rien.

Alors que la Coupe du monde semble plus que jamais happée par les enjeux partisans et surtout par l’ombre du roi américain Donald Trump, une étude intitulée Political Identity Beyond Politics : The Messi-Ronaldo Preference Across 26 Countries , menée auprès de 10 661 personnes (partielle donc, mais suffisamment vaste pour mériter réflexion), mettait en évidence une forte préférence pour l’Argentin parmi les personnes se réclamant du progressisme ou de la gauche, même si ces notions varient d’un pays à l’autre. À l’inverse, son vis-à-vis portugais plaît davantage aux individus se reconnaissant dans des orientations autoritaires ou conservatrices.

Naturellement, ce résultat, discutable comme toute étude qualitative, ne conduit pas à situer Lionel Messi sur l’échiquier politique. La Pulga a toujours conservé une prudente réserve sur ses convictions. En 2020, l’attaquant vedette de l’ Albiceleste expliquait, à propos de la situation en Argentine (donc avant l’arrivée au pouvoir du populiste d’extrême droite Javier Milei), qu’il n’adhérait à « aucune définition politique particulière ». Il reprochait même aux militants des partis de trop les confondre avec « des équipes de football ». Nous sommes éloignés de son prestigieux prédécesseurs, Diego Maradona, dans toute sa complexité oscillant entre sa fascination pour Fidel Castro et certaines accointances péronistes. Sur le terrain, Lionel Messi est pourtant souvent considéré comme son successeur, à défaut d’en être l’héritier.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com