Lionel Messi ajoute deux nouvelles lignes à son palmarès
Game over. Après avoir explosé le record de Miroslav Klose face à l’Autriche (3-0) en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, face à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3-1), Lionel Messi est également devenu le meilleur passeur de l’histoire de la compétition .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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