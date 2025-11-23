 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 22:43

Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur

Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur

Lille 4-2 Paris FC

Buts : Giroud (40 e et 77 e , SP), Mandi (80 e ) et Broholm (90 e +4, SP) pour les Dogues // Geubbels (11 e ) et Doucet (84 e ) pour le PFC

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • le Real cale à Elche et perd de l'avance sur le Barça
    le Real cale à Elche et perd de l'avance sur le Barça
    information fournie par So Foot 23.11.2025 23:12 

    Elche 2-2 Real Madrid Buts : Febas (53 e ) et A.Rodriguez (84 e ) pour les Franjiverdes // Huijsen (78 e ) et Bellingham (87 e ) Expulsion : Chust (90 e +6) pour Elche … TJ pour SOFOOT.com

  • Mike Maignan bat l’Inter
    Mike Maignan bat l’Inter
    information fournie par So Foot 23.11.2025 22:52 

    L’Inter n’a même pas à s’en vouloir : grâce à un Mike Maignan infranchissable et à l’aide de ses poteaux salvateurs, Milan s’est imposé de justesse contre le cours du jeu lors du choc de la douzième journée de Serie A. Les vainqueurs passent deuxièmes et doublent ... Lire la suite

  • Football gaélique : la star irlandaise Rory Grugan partage ses secrets en France
    Football gaélique : la star irlandaise Rory Grugan partage ses secrets en France
    information fournie par France 24 23.11.2025 22:30 

    Rory Grugan est l’un des tout meilleurs joueurs de football gaélique en Irlande, le sport numéro 1 dans son pays. La fédération internationale de football gaélique (GAA) a fait le choix historiquement de conserver un modèle basé sur l’amateurisme, Rory n’a pas ... Lire la suite

  • Coupe Davis - Final 8 - Finale - Italie v Espagne
    Tennis-L'Italie remporte sa troisième Coupe Davis d'affilée
    information fournie par Reuters 23.11.2025 21:59 

    BOLOGNE, Italie (Reuters) -L'équipe d'Italie a remporté dimanche un troisième titre consécutif en Coupe Davis au terme de deux victoires en simple face à l'Espagne. Matteo Berrettini a battu à Bologne Pablo Carreno Busta 6-3 6-4 dans le premier match, tandis que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank