Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur
information fournie par So Foot•23/11/2025 à 22:43
Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur
Lille 4-2 Paris FC
Buts : Giroud (40
e
et 77
e
, SP), Mandi (80
e
) et Broholm (90
e
+4, SP) pour les Dogues // Geubbels (11
e
) et Doucet (84
e
) pour le PFC
