Lille s’éclate contre Feyenoord et s’offre le top 8 !

Incroyables Lillois ! À la maison, le LOSC a bouclé une phase de ligue remarquable en signant un succès retentissant contre Feyenoord (6-1), qui lui permet de se faire une place dans le top 8 de cette Ligue des champions. Les Dogues, 7es, verront les huitièmes de finale sans passer par les barrages.

Lille 6-1 Feyenoord

Buts : Sarhaoui (4 e ), Trauner CSC (38 e , 77 e ), Gomes (57 e ), David (74 e ), et Cabella (80 e ) pour les Dogues // Giménez (14 e ) pour Feyenoord

Ils sont incroyables, ces Lillois, et ils l’auront été quasiment tout le long de cette phase de poules de Ligue des champions. Loin, très loin de son entrée ratée contre le Sporting en septembre, le LOSC a bouclé cette première partie d’aventure en s’offrant un festin à la maison contre Feyenoord (6-1), confirmant que les deux défaites face à Liverpool et Strasbourg n’avaient pas eu d’impact sur leur forme et leur motivation. Les Dogues ont été exceptionnels, régalant un public aux anges et sans doute halluciné de voir leurs petits protégés se hisser dans le top 8 de cette C1, en se hissant à la 7 e place devant Aston Villa, avec 16 points. Tout cela après avoir croisé la route des deux clubs de Madrid, de la Juventus et des Reds . Eh beh.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com