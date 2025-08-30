Lille humilie Lorient

Festival du LOSC qui inflige une énorme défaite à Lorient (7-1) grâce notamment à un doublé de Matías Fernández-Pardo et un autre de la recrue Hamza Igamane. Sept buts inscrits en seconde période - un record depuis 1997 - et un large succès qui fait grimper provisoirement la troupe de Bruno Genesio en tête du championnat.

Lorient 1-7 Lille

Buts : Tosun (sp) (64 e ) pour Lorient // Perraud (46 e ), Fernandez-Pardo (53 e , 77 e ), Igamane (80 e , 90 e +3), Haraldsson (87 e ), Sahraoui (90 e +5) pour Lille

Giroud absent ? Pas un problème pour le LOSC.…

AC pour SOFOOT.com