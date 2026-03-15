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Lille gâche la fête de Rennes et retrouve le top 5
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 22:43

Lille gâche la fête de Rennes et retrouve le top 5

Lille gâche la fête de Rennes et retrouve le top 5

La première partie du 125e anniversaire du Stade rennais au Roazhon Park a été gâché par le LOSC d'un grand Matias Fernandez-Pardo. À Rennes, Lille s'est imposé en marquant deux buts (1-2), une première depuis décembre, pour doubler son adversaire du soir et reprendre sa place dans le top 5.

Rennes 1-2 Lille

Buts : Lepaul (59 e ) pour le SRFC // Fernandez-Pardo (2 e ), Haraldsson (47 e ) pour le LOSC

Pour son 125 e anniversaire, dont la vraie célébration se tiendra la semaine prochaine contre Metz, le Stade rennais avait mis les petits plats dans les grands. Le foot un dimanche soir, un feu d’artifices des ultras à l’arrivée du car rennais, un Roazhon Park habillé en mode anniversaire pour l’occasion… et un LOSC bien décidé à croquer dans une part de gâteau. Trois jours après sa défaite contre Aston Villa, le Lille de Bruno Genesio et Olivier Létang, deux têtes bien connues en ces lieux, est venu gâcher la fête bretonne (1-2) pour se replacer dans le top 5 et confirmer que la bataille serait rude et intense jusqu’au bout pour tout le monde.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

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