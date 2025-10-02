Lille et Özer pétrifient la Roma

Le LOSC a vécu une drôle de soirée au Stadio Olimpico, soldée par une victoire aussi prestigieuse que précieuse dans l'optique de la qualification (0-1). Le fait du match restera l'exploit monumental du gardien lillois Berke Özer, qui a arrêté trois penalties romains dans le money time.

Roma 0-1 Lille

But : Haraldsson (6 e )

Rome s’est montrée sous son meilleur jour ce jeudi : une grosse vingtaine de degrés au thermomètre, du soleil, des cornets de glace à tous les coins de rue… Les Lillois n’étaient cependant pas venus pour faire du tourisme. Le LOSC s’est offert une victoire de prestige sur la pelouse de la Roma, le plus gros poisson dans l’océan de la Ligue Europa si l’on en croît les coefficients UEFA (0-1). Le stupéfiant Berke Özer est entré dans l’histoire en arrêtant trois penalties dans les dix dernières minutes, et Lille étend sa série d’invincibilité contre les clubs italiens à cinq matchs depuis 2020.…

Par Quentin Ballue, au Stadio Olimpico pour SOFOOT.com