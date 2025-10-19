Lille engrange à Nantes

Dans une rencontre disputée et agréable, Lille a retrouvé le goût d'une victoire en Ligue 1, en s'imposant à Nantes (0-2).

Nantes 0-2 Lille

Buts : H. Haraldsson (8 e ) & Igamane (89 e ) pour Lille

Lens (3-0), Lyon (0-1), Paris (1-1) : trois rencontres sans succès, c’est déjà beaucoup, quand on est une équipe qui se veut ambitieuse. Et pour les formations en manque de confiance et de résultats, un déplacement à Nantes est souvent le bon remède. C’est donc tout logiquement que Lille est venu s’imposer dans la cité des ducs de Bretagne, ce dimanche, en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (0-2) . Le LOSC (6 e à deux unités du podium) reste dans le coup, alors que le FCN, 14 e , est tout simplement à égalité de points avec Angers, l’avant-dernier de l’élite.…

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire pour SOFOOT.com