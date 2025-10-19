 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille engrange à Nantes
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 22:52

Lille engrange à Nantes

Lille engrange à Nantes

Dans une rencontre disputée et agréable, Lille a retrouvé le goût d'une victoire en Ligue 1, en s'imposant à Nantes (0-2).

Nantes 0-2 Lille

Buts : H. Haraldsson (8 e ) & Igamane (89 e ) pour Lille

Lens (3-0), Lyon (0-1), Paris (1-1) : trois rencontres sans succès, c’est déjà beaucoup, quand on est une équipe qui se veut ambitieuse. Et pour les formations en manque de confiance et de résultats, un déplacement à Nantes est souvent le bon remède. C’est donc tout logiquement que Lille est venu s’imposer dans la cité des ducs de Bretagne, ce dimanche, en clôture de la huitième journée de Ligue 1 (0-2) . Le LOSC (6 e à deux unités du podium) reste dans le coup, alors que le FCN, 14 e , est tout simplement à égalité de points avec Angers, l’avant-dernier de l’élite.…

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Royston Drenthe hospitalisé après un AVC
    Royston Drenthe hospitalisé après un AVC
    information fournie par So Foot 19.10.2025 23:42 

    Royston Drenthe, ancien ailier du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam, a été admis en soins intensifs après avoir été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral. L’information a été publiée ce dimanche par le biais du FC De Rebellen, un groupe d’anciens ... Lire la suite

  • Mbappé et le Real Madrid s'extirpe du piège de Getafe
    Mbappé et le Real Madrid s'extirpe du piège de Getafe
    information fournie par So Foot 19.10.2025 23:14 

    Getafe 0-1 Real Madrid But : Mbappé (80ᵉ) Cartons rouges : Nyom (77ᵉ) et Sancris (84ᵉ). … TM pour SOFOOT.com

  • Le Lensois Florian Thauvin (g) aux prises avec le défenseur du Paris FC Nhoa Sangui lors de la victoire des Sang et Or 2-1, le 19 octobre 2025 à Lens ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Ligue 1: Lens sur sa lancée, Lille plombe Nantes
    information fournie par AFP 19.10.2025 22:49 

    Lens a disposé du Paris FC (2-1) pour se hisser à la quatrième place de Ligue 1 dimanche lors de la 8e journée, marquée aussi par un derby fou entre Lorient et Brest (3-3) et le déplacement fructueux de Lille à Nantes (2-0). A La Beaujoire, les Lillois ont dominé ... Lire la suite

  • Le magnifique tifo de la tribune Loire
    Le magnifique tifo de la tribune Loire
    information fournie par So Foot 19.10.2025 22:49 

    Monumental. Avant la rencontre entre Nantes et Lille, qui s’est soldée par une victoire des Dogues (0-2) ce dimanche, la tribune Loire s’est illustrée en proposant un sublime tifo à la Beaujoire pour les 40 ans des ultras canaris. Sur celle-ci, l’histoire du groupe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank