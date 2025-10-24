« Lille dérange » : on a mis la main sur le texto de Létang à Čeferin

« Lille dérange » : on a mis la main sur le texto de Létang à Čeferin

Ce jeudi, le président du LOSC n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, l'arbitrage de M. Nikola Dabanović lors du match contre le PAOK Salonique. Au point d'envoyer à chaud un petit texto au président de l'UEFA Aleksander Čeferin. Dans les grandes lignes, voilà à quoi il doit ressembler.

« Salut Aleks’, c’est Olive ! Je te dérange pas ?

Bon, je ne suis pas du tout, du tout, du tout content là. Je t’écris depuis le stade Pierre-Mauroy, ce magnifique écrin, pour te faire part de mon immense mécontentement (mais vraiment immense) face à la décision ubuesque de ce Dabanovic. Je ne sais pas si tu es devant le match, mais il y avait clairement penalty sur Matias Fernandez-Pardo à la 43 e minute et 3 secondes… J’essaie de t’envoyer la vidéo, mais je galère à faire un screen sur MyCanal là, bon bref, tout ça pour te dire que cet arbitre monténégrin qui n’a tout simplement pas le niveau a passé trois plombes à la VAR pour prendre la décision de ne pas accorder de penalty au LOSC.…

Par la cellule enquête de So Foot pour SOFOOT.com