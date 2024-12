information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 23:49

Ligue Europa : le classement complet après la 6e journée

Lyon passe la quatrième.

Ce jeudi soir, la 6 e journée de Ligue Europa a pris fin et son classement s’est actualisé . Pour les clubs français, Lyon a ainsi réalisé une excellente opération en l’emportant à la maison contre Francfort (3-2), pour grimper à la quatrième place et surtout s’assurer une qualification, à minima, en barrages. Loin, très loin derrière, Nice finit piteusement sa campagne européenne, avec une avant-dernière position et deux points seulement pris.…

AB pour SOFOOT.com