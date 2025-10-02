Ligue Europa : Haise promet de « toujours jouer la coupe d’Europe à fond »

On le prend au mot.

Après le 14ᵉ match sans victoire de l’OGC Nice en coupe d’Europe , suite au revers face à Fenerbahçe ce jeudi soir (2-1), Franck Haise, l’entraîneur de Nice, a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse : « J’ai envie qu’on gagne notre premier match en Coupe d’Europe. On ne l’a pas fait l’an passé. J’ai envie qu’on ait une première victoire, on jouera toujours la Coupe d’Europe à fond. Il en manquera peut-être toujours mais on jouera avec nos armes. » …

TM pour SOFOOT.com