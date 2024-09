Ligue des champions : les joueurs parisiens mitigés après leur victoire contre Gérone

Paris s’est imposé, mais Paris n’a pas rassuré.

Vainqueurs de leur premier match de cette nouvelle campagne de Ligue des champions, les Parisiens n’ont pas vraiment convaincu au Parc des Princes , et leur prestation alimentera longtemps les débats. Au point qu’en zone mixte au micro de Canal +, ils n’étaient pas tous sur la même longueur d’onde à l’heure de revenir sur leur performance. Pour Warren Zaïre-Emery d’ailleurs, pas question de parler de match raté : « Ce n’est pas un match raté ! On a gagné le match. » Surtout, le jeune milieu a tenu à mettre en avant le jusqu’au-boutisme de son équipe , qui a arraché son succès dans les derniers instants. « On a su pousser tout le match, ça montre qu’on ne lâche jamais rien et qu’on a du caractère. »…

JF pour SOFOOT.com