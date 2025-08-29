Ligue des champions : les clubs français ne seraient pas favorisés par le tirage

C’est tout couroupte.

Ce jeudi, se déroulait le tirage au sort de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions. Un cérémonial en partie réalisé avec intelligence artificielle, et qui n’a pas été tendre avec les clubs français . Ainsi, d’après la base de données dédiée aux classements d’Opta, appelée Power Rankings, le Paris Saint-Germain a obtenu le deuxième tirage au sort le plus difficile , derrière celui du Bayern Munich. Pour rappel, le PSG affrontera : le Bayern Munich, Tottenham, Newcastle et l’Atalanta (à domicile), le FC Barcelone, Leverkusen, le Sporting Portugal et l’Athletic Club (à l’extérieur).…

AB pour SOFOOT.com