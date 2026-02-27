Ligue Europa : l'OL et Lille s'évitent au tirage
Ouf ! Le LOSC et l’OL avaient une chance sur deux de se retrouver en huitièmes de finale de Ligue Europa, mais la pièce est tombée du bon côté. Lyon sera opposé au Celta de Vigo quand Lille se frottera à Aston Villa.
Plus d’informations à venir… …
