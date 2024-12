information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 00:44

Ligue des champions : le classement après six journées

On commence peu à peu à y voir clair dans cette phase de ligue de C1.

Après six journées de Ligue des champions, la France compte deux clubs dans le top 8 directement qualificatif pour les huitièmes de finale de la compétition. Vainqueur au terme d’un match spectaculaire face à Sturm Graz , le LOSC pointe à la 8 e place avec 13 unités, juste derrière Brest, à égalité de points . Les six premiers ne sont pratiquement que des cadors, avec Liverpool (auteur d’un 18 sur 18), Barcelone (difficile vainqueur à Dortmund), Arsenal, le Bayer Leverkusen, Aston Villa et l’Inter.…

FL pour SOFOOT.com