Ligue des champions : le calendrier des clubs français est connu

Ça y’est, le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions est tombé !

Après le tirage au sort effectué ce jeudi qui a réservé des fortunes diverses aux clubs de l’Hexagone, l’UEFA a publié l’ordre des matchs que disputeront le PSG, l’AS Monaco et l’OM lors des semaines à venir. Les hommes de Roberto De Zerbi démarreront leur périple européen par un déplacement caliente au Bernabéu face au Real, Monaco ira à Bruges et Paris recevra l’Atalanta au Parc des Princes. À noter que comme la saison dernière, tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se déroulera le mercredi 28 janvier 2026 à 21h . Un bon gros multiplex de zinzin en perspective.…

AC pour SOFOOT.com