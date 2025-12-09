 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue des champions : Le Bayern se relance avec succès face au Sporting Portugal
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 20:41

Ligue des champions : Le Bayern se relance avec succès face au Sporting Portugal

Ligue des champions : Le Bayern se relance avec succès face au Sporting Portugal

Bayern Munich 1-1 Sporting Portugal

Buts : Gnabry (65 e ), Karl (69 e ), Tah (77 e ) pour le FCB // Kimmich (54 e csc) pour le SCP

Plus d’informations à venir…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Zinédine Zidane investit dans un club de National 3
    Zinédine Zidane investit dans un club de National 3
    information fournie par So Foot 09.12.2025 20:03 

    Il est de re-Tours ! Qui ça ? Le football pardi ! Depuis la liquidation du Tours FC, la région cherche à faire renaître une écurie pour représenter le territoire local. Chose faite avec la création de l’Union Foot de Touraine, une fusion entre les équipes du TFC, ... Lire la suite

  • L’Olympiakos gagne enfin en Ligue des champions
    L’Olympiakos gagne enfin en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 09.12.2025 19:35 

    Ça valait le coup de faire le déplacement. Dans le duel entre mal classés de ce mardi soir, le Kairat Almaty a manqué d’ouvrir son compteur de victoires et tombe sur sa pelouse face à l’Olympiakos qui s’impose par le plus petit des scores (0-1) et inscrit trois ... Lire la suite

  • Coupe arabe : la Jordanie punit l’Égypte, signe un sans-faute et file vers les quarts
    Coupe arabe : la Jordanie punit l’Égypte, signe un sans-faute et file vers les quarts
    information fournie par So Foot 09.12.2025 19:19 

    Les Émirats n’ont pas laissé passer l’occasion. Une entame parfaitement négociée, un doublé d’Al-Ghassani en moins de vingt minutes et un succès logique (3-1) qui leur ouvre la porte des quarts. Comme l’Égypte, le Koweït sort de la Coupe arabe sans avoir vraiment ... Lire la suite

  • Le règne inédit de Lionel Messi sur la MLS
    Le règne inédit de Lionel Messi sur la MLS
    information fournie par So Foot 09.12.2025 18:04 

    Le rêve américain n’en finit pas. Alors que l’Inter Miami a été sacré champion des États-Unis pour la toute première fois de son histoire, Lionel Messi a une nouvelle raison de faire la fête. La MLS a annoncé ce mardi qu’elle décernait le titre de meilleur joueur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank