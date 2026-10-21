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Le PSG peut-il recruter un remplaçant à Kvara dès maintenant ?
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 12:32

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Le PSG peut-il recruter un remplaçant à Kvara dès maintenant ?

Le PSG peut-il recruter un remplaçant à Kvara dès maintenant ?

Qui pour remplacer Kvara ? Les supporters parisiens se sont réveillés très amers ce matin en apprenant la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, lui qui avait été si important pour la conquête du back-to-back .

Sa saison étant d’office quasiment finie, se pose la question de son remplacement. Et le PSG dispose de plusieurs options. Ils peuvent tout simplement décider de ne recruter personne et de compter sur le banc. L’autre solution serait d’attendre l’ouverture du mercato d’hiver, soit le 1er janvier 2027. Enfin, la troisième option : recruter un joker. Mais les règles ne sont pas aussi simples que ça.…

LP pour SOFOOT.com

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