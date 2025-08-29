 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue Conférence : quand un speaker se fait expulser
29/08/2025

Ligue Conférence : quand un speaker se fait expulser

Ligue Conférence : quand un speaker se fait expulser

Drop the mic.

Le CSU Craiova a réussi un petit exploit ce jeudi, en se qualifiant pour la Ligue Conférence . Une première au XXI e siècle pour ce club roumain à l’histoire récente bien tourmentée – entre faillite et refondation. Sur le terrain, les Bleu et Blanc ont disposé d’Istanbul Başakşehir (3-1), mais la plus belle action de la partie s’est déroulée derrière la ligne de touche. En effet, sur le troisième but de Craiova, le speaker local s’est logiquement mis à hurler le nom du buteur (le Français, Steven Nsimba). Les célébrations roumaines se prolongeant, joueurs et staff de Başakşehir ont fini par s’agacer, créant une grosse embrouille près des bancs. Daniel Schlager, arbitre de la rencontre, a alors dégainé quelques cartons, dont un rouge pour le speaker (qui continuait à crier le nom de Nsimba en quittant la pelouse).…

AB pour SOFOOT.com

