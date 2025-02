information fournie par So Foot • 14/02/2025 à 09:58

Ligue Conférence : Antony redevient footballeur, surprise en Islande

On l’avait presque oubliée celle-ci.

Seule compétition européenne sans club français, la Ligue Conférence avait elle aussi le droit à ses barrages de qualification en huitièmes ce jeudi soir . Avec une jolie surprise. En effet, les Islandais du Víkingur Reykjavík l’ont emporté à domicile contre le Panathinaikos (2-1) , en ayant même pensé gagner avec deux buts d’écart jusqu’au temps additionnel et la réduction du score de Fotis Ioannidis sur penalty. Un but qui pourrait changer la donne pour le Pana, dans une semaine en Grèce. Pour le reste, pas grand chose à signaler d’extraordinaire, si ce n’est la nette victoire du Betis à Gand (3-0), grâce notamment à une réalisation d’Antony . L’ancien tricard de Manchester United – élu Homme du match – a ainsi marqué pour la deuxième fois en trois apparitions chez les Beticos et semble avoir retrouvé ses habitudes de footballeur.…

AB pour SOFOOT.com