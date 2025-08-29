 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 2 : Téji Savanier sauve Montpellier, les deux premiers offrent un nul spectaculaire
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 22:10

Téji Savanier qui marque pour sauver Montpellier !

Pas de la descente en Ligue 2, mais de la défaite à domicile contre Amiens (septième) : lors de la quatrième journée de deuxième division, le milieu de terrain a en effet égalisé sur coup franc en fin de rencontre en faveur du neuvième du classement pour répondre à l’ouverture du score de Rayan Lutin. Match nul également pour Laval et Clermont, mais sans but. Contrairement à Nancy (deuxième) et Pau (leader), qui se sont rendus coup pour coup : Rayan Bamba a frappé en premier, Steeve Beusnard a répliqué puis Nicolas Saint-Ruf s’est distingué… avant que, dans le temps additionnel, Pathé Mboup ne dessine le 2-2.…

FC pour SOFOOT.com

