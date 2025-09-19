Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

Et le héros de la soirée de Ligue 2 s’appelle…

… Théo Pellenard, mais à son détriment : en déplacement à Amiens (cinquième au classement), Laval (douzième) s’est incliné en raison de deux buts du défenseur marqués contre son propre camp (sans compter celui de Victor Lobry dans le bon sens sur la fin) ! L’autre grand bonhomme de ce vendredi se nomme Antonin Bobichon, auteur d’un doublé avec Pau (troisième) sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (avant-dernier) et observateur de la réalisation de son partenaire Giovani Versini pour arriver à la pause avec un avantage de trois pions. Même tarif ou presque pour Grenoble (seizième), humilié à domicile par Annecy (tremblements de filets signés Quentin Paris, Thibault Rambaud et Josué Tiendrébéogo en faveur du septième) malgré l’honneur sauvé par Yadaly Diaby.…

FC pour SOFOOT.com