 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 22:09

Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard

Et le héros de la soirée de Ligue 2 s’appelle…

… Théo Pellenard, mais à son détriment : en déplacement à Amiens (cinquième au classement), Laval (douzième) s’est incliné en raison de deux buts du défenseur marqués contre son propre camp (sans compter celui de Victor Lobry dans le bon sens sur la fin) ! L’autre grand bonhomme de ce vendredi se nomme Antonin Bobichon, auteur d’un doublé avec Pau (troisième) sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer (avant-dernier) et observateur de la réalisation de son partenaire Giovani Versini pour arriver à la pause avec un avantage de trois pions. Même tarif ou presque pour Grenoble (seizième), humilié à domicile par Annecy (tremblements de filets signés Quentin Paris, Thibault Rambaud et Josué Tiendrébéogo en faveur du septième) malgré l’honneur sauvé par Yadaly Diaby.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Américain Tanner Tessmann (d), auteur du but de la victoire pour Lyon face à Angers, le 19 septembre 2025 à Décines-Charpieu ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Ligue 1: Tessmann soulage Lyon
    information fournie par AFP 19.09.2025 23:33 

    Lyon a dû s'armer de patience pour remporter un succès mérité aux dépens d'Angers avec un but de Tanner Tessmann (1-0), vendredi au Groupama stadium lors de la 5e journée de Ligue 1, un résultat qui permet à l'OL de revenir provisoirement à hauteur du PSG en tête ... Lire la suite

  • Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite
    Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite
    information fournie par So Foot 19.09.2025 23:24 

    Après Samuel Umtiti ou Steve Mandanda, Jérôme Boateng. Comme le premier, le défenseur avait évolué à l’Olympique lyonnais. Comme le second, l’arrière central avait donc joué en Ligue 1. Et comme les deux anciens de l’équipe de France, l’ex du Bayern Munich a décidé ... Lire la suite

  • Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers
    Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers
    information fournie par So Foot 19.09.2025 22:43 

    Malgré une domination évidente, l’Olympique lyonnais a dû patienter jusqu’à la 65e minute pour prendre l’avantage (défintif) sur Angers grâce à un but de Tanner Tessmann lors de la cinquième journée de Ligue 1. À la suite de cette quatrième victoire en cinq matchs, ... Lire la suite

  • National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux
    National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux
    information fournie par So Foot 19.09.2025 21:38 

    Mais quand s’arrêteront-ils ? Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank