Ligue 2 : les gros en difficulté
Deux anciens de première division, deux prétendants à la montée… et deux mauvais résultats à domicile, malgré tout.
À l’occasion de la seizième journée de Ligue 2, Troyes et Montpellier ont déçu. Le premier, leader du classement avec trois points et un match d’avance sur Saint-Étienne, a en effet concédé le nul contre Pau : Renaud Ripart a pourtant ouvert le score juste après la mi-temps en faveur de l’Estac, mais l’enroulé d’Octave Joly a permis aux visiteurs d’égaliser.…
FC pour SOFOOT.com
