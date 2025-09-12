Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau

Les leaders vont bien, merci pour eux.

En effet, ni Troyes ni le Red Star n’a chuté lors de la cinquième journée de Ligue 2 : les deux premiers de la classe se sont même imposés sur le même score, marquant trois buts et n’en concédant aucun. L’Estac a ainsi battu Nancy (cinquième) grâce à un doublé de Tawfik Bentayeb (dont un penalty) et une réalisation de Martin Adeline achevant une belle action collective, alors que son concurrent a dominé Pau (quatrième, réduit à dix suite au carton rouge de Joseph Kalulu à la deuxième minute et même à neuf après l’expulsion de Tom Pouilly) à l’extérieur de manière identique (doublé d’Hacène Benali dont un péno, un pion de l’intenable Damien Durand).…

FC pour SOFOOT.com