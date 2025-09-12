 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 22:58

Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau

Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau

Les leaders vont bien, merci pour eux.

En effet, ni Troyes ni le Red Star n’a chuté lors de la cinquième journée de Ligue 2 : les deux premiers de la classe se sont même imposés sur le même score, marquant trois buts et n’en concédant aucun. L’Estac a ainsi battu Nancy (cinquième) grâce à un doublé de Tawfik Bentayeb (dont un penalty) et une réalisation de Martin Adeline achevant une belle action collective, alors que son concurrent a dominé Pau (quatrième, réduit à dix suite au carton rouge de Joseph Kalulu à la deuxième minute et même à neuf après l’expulsion de Tom Pouilly) à l’extérieur de manière identique (doublé d’Hacène Benali dont un péno, un pion de l’intenable Damien Durand).…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille
    Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille
    information fournie par So Foot 12.09.2025 23:48 

    Première apparition avec son nouveau maillot, et premier but ! C’est peu dire que Benjamin Pavard, arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de l’Inter, a activement participé à la large victoire du club phocéen devant Lorient. Auteur de la deuxième ... Lire la suite

  • Marseille dompte rapidement Lorient
    Marseille dompte rapidement Lorient
    information fournie par So Foot 12.09.2025 22:48 

    Menés et en infériorité numérique dès le quart d'heure de jeu, Lorient n'a rien pu faire contre l'Olympique de Marseille. Sans forcer, les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire et pu célébrer quelques recrues : Benjamin Pavard a marqué pour sa première, ... Lire la suite

  • National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape
    National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape
    information fournie par So Foot 12.09.2025 22:33 

    Deux matchs de moins, et quand même dauphin ! Alors que le National n’en est qu’à sa sixième journée, Versailles fait plutôt forte impression : le deuxième du championnat, qui n’a qu’un point de retard sur le leader, s’est encore imposé ce vendredi (quatre victoires ... Lire la suite

  • L’hommage d’Habib Beye à un de ses anciens joueurs
    L’hommage d’Habib Beye à un de ses anciens joueurs
    information fournie par So Foot 12.09.2025 22:30 

    Il l’a entraîné, mais il aurait très bien pu jouer avec lui. Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, où il a évolué de 2003 à 2007, Habib Beye est officiellement devenu l’ultime coach de Steve Mandanda depuis l’annonce de la retraite de ce dernier. Le gardien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank