Ligue 2 : Guingamp domine logiquement Montpellier
Guingamp 1-0 Montpellier
But : Gomis (28ᵉ)
Cette fois, Téji n’a rien pu faire.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Ligue 2 : Guingamp domine logiquement Montpellier
But : Gomis (28ᵉ)
Cette fois, Téji n’a rien pu faire.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Une nouvelle scène de ménage. Selon les informations de L’Équipe , Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a demandé ce lundi à Pablo Longoria, son collègue marseillais, de démissionner de son poste de vice-président de la LFP . Dans un échange tendu, Kita aurait ... Lire la suite
Parce qu’il n’est jamais trop tard. Dans un communiqué commun publié ce lundi, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA et David Terrier, le président de la FIFPro Europe, ont tiré la sonnette d’alarme et réclamé de nouvelles mesures pour protéger la santé des ... Lire la suite
Un premier cap atteint. Près d’un mois après son lancement, Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés . La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi après-midi par Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media lors du conseil d’administration de la Ligue. ... Lire la suite
Salut mon pote. Suite à l’annonce de la retraite de Samuel Umtiti ce lundi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a tenu à glisser quelques mots doux à son ancien défenseur central par le biais d’un communiqué partagé à la presse. Celui qu’il ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer