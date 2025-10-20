 Aller au contenu principal
Ligue 1 : une orgie sinon rien ?
information fournie par So Foot 20/10/2025 à 14:51

La journée de Ligue 1 s’est terminée avec un record (égalé) de 40 buts inscrits, et un festival de matchs spectaculaires sur le plan offensif. Mais nous sommes en France, donc nous allons un peu râler…

Un si beau week-end. Marseille qui en colle six à des Havrais qui avaient pourtant mené au départ. Strasbourg qui force le PSG à se rappeler qu’il faut désormais un peu se réinvestir en Ligue 1, pour arracher à la fin un nul intense (3-3). Sans oublier le Toulouse-Metz (4-0, 4 buts), ou encore Lorient-Brest (3-3, 6 buts). Nous sommes sortis ravis, certains béats, de ces trois jours, couronnés par l’ apothéose euphorique d’un record de quarante pions (certes déjà atteints la saison dernière, mais lors de la 3ᵉ journée). Bref, un parfait contre-poison à la déprime d’une Ligue 1 qui n’a plus beaucoup d’argent (enfin sauf pour certains qui trustent la tête et les victoires) et, qui plus est, continue de proposer, par le génie créatif de ses présidents, le scénario du pire en termes de gouvernance (cf. les manœuvres autour de la chaîne L1+).

De fait, on ne devrait que se réjouir. Se réjouir pour les personnes qui se rendent au stade et qui, pour le coup, en ont pour leur argent. Se réjouir pour ceux et celles qui ont souscrit leur abonnement télé afin de mater un Lens-PFC et qui font – cette fois – plutôt une bonne affaire (plus besoin de débourser une fortune pour la Premier League ou la Bundesliga). Se réjouir aussi pour les entraîneurs et autres formateurs qui peuvent clairement chanter auprès de leurs ouailles les louanges de l’attaque à tout prix, puisque même les petites équipes telle que Brest n’y renoncent pas, quitte à perdre des points. Se réjouir pour nos confrères et consœurs sur les plateaux télés qui auront cette belle moisson à commenter.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
